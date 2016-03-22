В Нижнем Тагиле Уралвагонзавод предлагает туристам посетить закрытые территории предприятия (ФОТО)

«Интурмаркет» является единственной площадкой в России, которая наиболее полно представляет спектр турпродуктов страны. Традиционно на выставке представлены идеи и наработки всех регионов России. Сейчас в стране происходит массовое импортозамещение. Это касается и сферы туризма.

На общем стенде тагильчане впервые презентовали «Воентур» - продукт, которым заинтересовались не только российские, но и зарубежные туроператоры. «Воентур» представляет собой эксклюзивный тур военно-промышленного туризма, который позволяет познакомиться с историей военной техники и тагильского танкограда – УВЗ. В рамках этого тура посетители смогут попасть на закрытые территории предприятия, побывать в различных цехах корпорации.

А в Музее бронетанковой техники туристы познакомятся с историей и развитием этой отрасли машиностроения. Главной «изюминкой» экскурсий станет то, что посетители смогут побывать внутри уникальных боевых машин, например в Т-34, и даже увидеть танки в действии. Предполагается, что воентур увидит свет уже в этом году.

Кстати, стенд УВЗ отметили исполнительный директор Всемирной туристической организации Золтан Шомоги и руководители Федерального агентства по туризму. Кроме того, иностранному делегату презентовали уменьшенную копию современнейшей боевой машины – танк Т-14 «Армата».