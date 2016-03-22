Живой гусь, выставка творчества, фольклорный праздник и концерт: у воспитанников нижнетагильского Центра социальной помощи насыщенные каникулы(ФОТО)

Педагог-организатор Елена Николаевна Рябко рассказала журналисту TagilCity.ru о том, какие мероприятия уже были проведены для детей, а какие ещё только ждут юных воспитанников.

В первый день школьных каникул педагоги с детьми посетили выставку детского творчества в Городском дворце детского и юношеского творчества. Там были представлены работы и воспитанников Центра. Благотворительный фонд «Возрождение» помог ребятам туда доехать, оплатив дорогу.

На выставке мы долго гуляли, все нам очень понравилось. Большой восторг у детей вызвали движущиеся и светящиеся макеты. Потом нам показали кабинет судомоделирования. Там есть большой бассейн, нам продемонстрировали, как плавают детские модели, как плавают подводные лодки. Нашим детям дали самим попускать эти модели, устроили целое соревнование.

Заключительным штрихом стало то, что из живого уголка специально для нас выпустили живого гуся. Гусь дрессированный, ходит по всем дворцу, за ним толпа детей. Он с детьми здоровался, гоготал, теребил за одежду. Это была последняя капля, переполнившая чашу нашего восторга, -- поделилась радостью Елена Николаевна.

Сегодня у ребят был свой праздник «Весна красна». Его проводили в зале Центра. Праздник фольклорный. Ребята читали стихи, пели песни, танцевали. Все это было очень красочно и празднично. В сценарии были использованы народные игры. А завтра их ожидает поход в библиотеку и парикмахерская «на дому».

Завтра у нас будет развивающие занятия «Поделки всем на радость». Мы пойдем в библиотеку №8. Кроме того, завтра у нас день чистоты и здоровья. К нам придут студенты из НТТ МПС, они будут детей подстригать. Они же придут и 25 числа на мероприятие «Встреча друзей». Студенты развлекут детей, будут с ними играть. Они обычно приносят сладости, игрушки, канцтовары продолжила она.

В четверг ожидается большой концерт. К детям приедут два танцевальных коллектива из Дворца молодежи Нижнего Тагила:

Они сами предложили выступить у нас. Позвонил их представитель, предложил показать концерт. Мы очень рады, готовимся. Наш досуг организовать сложно, потому что средств не хватает. Куда-то выехать мы не можем, потому что своего транспорта нет и денег на городской транспорт тоже. Поэтому мы очень рады, когда к нам кто-то приходит в гости выступать.

Нет сомнений, что эти каникулы дети из Центра запомнят надолго, ведь они так насыщены этими замечательными событиями.

Вот так у нас каникулы будут проходить подвела итог Елена Николаевна.