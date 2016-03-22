Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Живой гусь, выставка творчества, фольклорный праздник и концерт: у воспитанников нижнетагильского Центра социальной помощи насыщенные каникулы(ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Живой гусь, выставка творчества, фольклорный праздник и концерт: у воспитанников нижнетагильского Центра социальной помощи насыщенные каникулы(ФОТО)

22 марта 2016, 18:50Свободное времяДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»