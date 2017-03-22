Представители Нижнего Тагила примут участие в Дельфийских играх на территории Свердловской области

Дельфийские игры – это своеобразные состязания между представителями различных областей искусства. Честь Свердловской области на этот раз будут защищать около 400 человек из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Каменска-Уральского и других городов. На правах хозяев площадки региону позволено представить такую многочисленную делегацию. Она будет состоять из хоров, вокальных и хореографических коллективов.