Бабушка - «сказочница» из Екатеринбурга выступила на шоу у Андрея Малахова (ВИДЕО)

Свою популярность пожилая «сказочница» получила после того, как ее заметили местные СМИ — женщина продавала сказки собственного сочинения возле одного из продуктовых магазинов Екатеринбурга. Выяснилось, что все книги она напечатала еще в 1996 году, потратив на это личные сбережения.

Я ведь не участник войны, я труженик тыла, поэтому я не такой богатый человек. Сейчас у меня денег нет на издание книги. На хорошей бумаге с рисунками, в твердом переплете поделилась Сибирева.

На съемках программы Вера Сибирева рассказала o своем желании издать красочную книгу сказок, и с помощью активных зрителей и участников программы на эти цели за несколько часов были собраны более 500 тысяч рублей. Также для сказок Веры Сибиревой специалисты пообещали сделать собственный сайт.

На видео история Веры Сибиревой начинается с 42-й минуты.