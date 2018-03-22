Фестиваль хоров, песни в трамвае и парад: Нижний Тагил начал подготовку к Дню Победы

В администрации Нижнего Тагила обсудили мероприятия к 73-ей годовщине Победы и подготовку к ним. Так, уже известно, что 8 мая должен пройти митинг на центральном кладбище.

В традиционном «воинском параде», который 9 мая пройдет в центре города, примут участие 22 единицы техники и 12 парадных расчетов. Будут участвовать гарнизоны Росгвардии, военнослужащие запаса и полицейские.

Готовится спектакль от артистов драмтеатра, премьера которого состоится 9 мая. Также в этот день ожидается фестиваль хоров: около 400 учащихся из школ искусств споют известные песни о Дне Победы и Родине. В марафоне примут участие и тагильские трамваи: 8 и 9 мая в них из динамиков будут звучать песни о войне.

На начало весны в Нижнем Тагиле насчитывается около 8 000 участников войны и тружеников тыла. С 1 апреля они начнут получать ежегодные выплаты в честь 9 мая, пишет пресс-служба администрации города.