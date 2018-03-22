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Фестиваль хоров, песни в трамвае и парад: Нижний Тагил начал подготовку к Дню Победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фестиваль хоров, песни в трамвае и парад: Нижний Тагил начал подготовку к Дню Победы

22 марта, 21:05Свободное время
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