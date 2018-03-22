«Окуджавские дни» пройдут в Нижнем Тагиле в апреле и первой половине мая

Первый тур фестиваля «Окуджавские дни» уже начался в преддверии 3-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…», продлится тур до 30 марта. Жюри отбирает присланные аудиоматериалы участников, лучшие из которых перейдут во второй тур, он начнется 12-13 мая 2018 года. Победители конкурса будут участвовать в гала-концерте фестиваля.