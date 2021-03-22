Борьбу за сердце Тимати продолжит на шоу «Холостяк» уральская модель Дарья Погодаева

Девушка прошла «проверку другом». Во втором выпуске холостяк пригласил Егора Крида, чтобы он помог определиться с выбором. Друг приглашал девушек на личную беседу, первой из них стала Дарья. Она рассказала, что проходила кастинг на проект, когда холостяком был сам Крид, но в сезон не попала.