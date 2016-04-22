Жители Нижнего Тагила стали получать СМС о сильных грозах (ФОТО)

Для Нижнего Тагила это изменение погоды означает, что возможно поднятие воды в реке Тагил и продолжение подтопления садовых участков. Кроме того, ухудшится качество дорог без надежного асфальтового покрытия.

Между тем, на телефоны жителей Нижнего Тагила стали приходить СМС с предупреждением о сильных грозах.

В связи с этим, жителям Нижнего Тагила рекомендуется воздержаться от загородных прогулок. В случае возникновения опасности, необходимо обратиться в ЕДДС по телефонам: 112, 25-78-83, 25-78-92.