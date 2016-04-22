Жители Нижнего Тагила стали получать СМС о сильных грозах (ФОТО)
22 апреля 2016, 19:45Свободное времяДенис Таратонов
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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что вечером 22 апреля и весь день и ночь 23 апреля по Свердловской области возможны сильные дожди. Не исключены грозы. При планировании выходных жителям Нижнего Тагила стоит учесть этот факт.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для Нижнего Тагила это изменение погоды означает, что возможно поднятие воды в реке Тагил и продолжение подтопления садовых участков. Кроме того, ухудшится качество дорог без надежного асфальтового покрытия.
Между тем, на телефоны жителей Нижнего Тагила стали приходить СМС с предупреждением о сильных грозах.
В связи с этим, жителям Нижнего Тагила рекомендуется воздержаться от загородных прогулок. В случае возникновения опасности, необходимо обратиться в ЕДДС по телефонам: 112, 25-78-83, 25-78-92.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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