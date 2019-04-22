Жители Свердловской области могут наблюдать первый весенний звездопад
Сегодня, 09:19Свободное времяФото: pixabay.com
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Первый весенний звездопад могут наблюдать свердловчане с 16 по 25 апреля, сообщает «Областная газета».
Жители Свердловской области до 25 апреля могут наблюдать поток Лириды - первый весенний звездопад. Наибольшая активность явления прогнозируется в ночь с 22 на 23 апреля. Скорость «падения звезд» - 48 километров в секунду, за час можно будет увидеть более 20 «падающих звезд».
Звездопад Лириды – ежегодное апрельское астрономическое событие. Лириды входят в топ метеорных потоков наряду с Персеидами, движение которых можно наблюдать в августе, и Геминидами, заметными в декабре.
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