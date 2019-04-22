Жители Свердловской области могут наблюдать первый весенний звездопад

Жители Свердловской области до 25 апреля могут наблюдать поток Лириды - первый весенний звездопад. Наибольшая активность явления прогнозируется в ночь с 22 на 23 апреля. Скорость «падения звезд» - 48 километров в секунду, за час можно будет увидеть более 20 «падающих звезд».