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Жители Свердловской области могут наблюдать первый весенний звездопад
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Astronomy 1867616 1920

Жители Свердловской области могут наблюдать первый весенний звездопад

Сегодня, 09:19Свободное времяФото: pixabay.com
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