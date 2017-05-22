300 пакетов краски потратили тагильчане на создание гигантской картины во время проведения «Ночи музеев» (ФОТО)

20 мая в Нижнем Тагиле проходила международная акция «Ночь музеев». В рамках ее проведения в ГДДЮТ состоялось любопытное мероприятие по созданию огромной картины посредством совместного творчества.

Творческая группа предложила создать картину с помощью акриловых красок. Причем, на время стать художником мог любой желающий. Всем участникам перфоманса были выданы краски и приспособления для работы с ними – огромные «кисти».

С каждым метким броском на огромном «холсте» появлялся новый штрих. Из них и сложилась необычная картина. Во время коллективного творческого акта было потрачено 300 пакетиков краски.

На создание картины ушло полчаса. Затем несколько часов краска высыхала. И шедевр был готов.

Дальнейшая его судьба пока неизвестна.

Организаторы мероприятия предполагают, что картина либо останется в ГДДЮТ, либо будет экспонироваться на других площадках группой, об этом сообщает ИА «Все новости».

Фото: ИА «Все новости»