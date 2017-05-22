300 пакетов краски потратили тагильчане на создание гигантской картины во время проведения «Ночи музеев» (ФОТО)
Необычный перфоманс устроила творческая группа для участников «Ночи музеев» в Нижнем Тагиле.
20 мая в Нижнем Тагиле проходила международная акция «Ночь музеев». В рамках ее проведения в ГДДЮТ состоялось любопытное мероприятие по созданию огромной картины посредством совместного творчества.
Творческая группа предложила создать картину с помощью акриловых красок. Причем, на время стать художником мог любой желающий. Всем участникам перфоманса были выданы краски и приспособления для работы с ними – огромные «кисти».
С каждым метким броском на огромном «холсте» появлялся новый штрих. Из них и сложилась необычная картина. Во время коллективного творческого акта было потрачено 300 пакетиков краски.
На создание картины ушло полчаса. Затем несколько часов краска высыхала. И шедевр был готов.
Дальнейшая его судьба пока неизвестна.
Организаторы мероприятия предполагают, что картина либо останется в ГДДЮТ, либо будет экспонироваться на других площадках группой, об этом сообщает ИА «Все новости».
Фото: ИА «Все новости»
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