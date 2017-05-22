Перекоп с грязью остался на месте прокладки кабеля в Пионерском сквере на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ко мне обратилась группа жителей Вагонки с требованием привлечь к административной ответственности виновного в этом безобразии и срочно восстановить перекоп. Прошу обязать компанию «Швабе» восстановить благоустройство на территории Пионерского сквера в соответствии с правилами благоустройства, в трехдневный срок, а именно до 17.05.2017 написал в обращении в районную администрацию председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Районная администрация перенаправила обращение в упомянутую компанию, однако ни к 17 мая, ни даже к 19, благоустройство не было восстановлено, а местные жители до сих пор вынуждены мириться с его отсутствием.

Ранее общественники просили оштрафовать компанию «Швабе» за перекопы и грязь в Дзержинском районе Нижнего Тагила.