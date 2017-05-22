Перекоп с грязью остался на месте прокладки кабеля в Пионерском сквере на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Импровизированное препятствие пересекло в начале апреля западный выход из Пионерского сквера на Вагонке в Нижнем Тагиле. Рабочие компании «Швабе» прокладывали там кабель, для этого потребовалось вскрыть асфальт пешеходной дорожки. По завершении работ вырытую траншею просто засыпали землей. И хотя снег уже давно сошел, никаких работ по благоустройству там до сих пор не проводилось.
Ко мне обратилась группа жителей Вагонки с требованием привлечь к административной ответственности виновного в этом безобразии и срочно восстановить перекоп. Прошу обязать компанию «Швабе» восстановить благоустройство на территории Пионерского сквера в соответствии с правилами благоустройства, в трехдневный срок, а именно до 17.05.2017 написал в обращении в районную администрацию председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Районная администрация перенаправила обращение в упомянутую компанию, однако ни к 17 мая, ни даже к 19, благоустройство не было восстановлено, а местные жители до сих пор вынуждены мириться с его отсутствием.
Фото ОД «Тагил без ям»
Ранее общественники просили оштрафовать компанию «Швабе» за перекопы и грязь в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru