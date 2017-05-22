Пятиклассники из школы №33 Нижнего Тагила нашли «Демидовский клад» (ФОТО)
22 мая 2017, 08:30Свободное время
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Учащиеся пятого класса из школы №33 приняли участие в квесте «В поисках Демидовского клада» от городской библиотеки. Мероприятие набирает популярность среди городских кладоискателей, передает пресс-служба городской библиотеки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для выполнения квеста ребятам необходимо было преодолеть все станции, или «Старательские заимки». Ребята вспоминали и узнавали факты из истории родного города, в частности, из истории района Выя.
От вопроса к вопросу, получая подсказки, ребята приближались к победе.
По словам организаторов, победила команда, которая оказалась наиболее сплоченной и дружной.
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Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
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