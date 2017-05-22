Тагильские пенсионерки приняли участие в мастер-классе по лепке из теста (ФОТО)
22 мая 2017, 07:45Свободное время
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Накануне в библиотеке №2 состоялся мастер-класс под названием «На что способно тесто». В нем приняли участие пенсионерки из клуба «Душегрейка».
Сюжеты: Нижний Тагил
Материалом для творчества послужило солёное тесто, из которого у всех участниц получились замечательные изделия - магниты, фигурки зверей, рамки, подвески и многое другое.
Показать женщинам возможности солёного теста вызвалась одна из читательниц библиотеки, пишет пресс-служба городской библиотеки.
Остатки теста тагильчанки забрали с собой, чтобы дома сделать ещё что-нибудь интересное.
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Фото: Центральная библиотека
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