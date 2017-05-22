«Танцуй ради жизни» - танцевальная эстафета для школьников прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)
22 мая 2017, 09:35Свободное время
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В Нижнем Тагиле в Городском дворце молодежи прошла танцевальная эстафета «Танцуй ради жизни».
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты Отдела социально-правовой поддержки и профилактики совместно с волонтерами встретили учащихся нижнетагильских школ на танцевальном мероприятии.
Со школьниками поговорили о вреде наркотиков, о здоровом образе жизни, о значении репродуктивного здоровья для девушек.
В эстафете приняли участие ученики школ № 18, 75, 44. Выступления завершились фотосессией, сообщается на сайте ГДМ.
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Фото: Городской дворец молодежи
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