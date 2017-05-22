«Танцуй ради жизни» - танцевальная эстафета для школьников прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Специалисты Отдела социально-правовой поддержки и профилактики совместно с волонтерами встретили учащихся нижнетагильских школ на танцевальном мероприятии.

Со школьниками поговорили о вреде наркотиков, о здоровом образе жизни, о значении репродуктивного здоровья для девушек.