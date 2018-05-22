Этнофестиваль «Тагильский калейдоскоп» собрал десятки гостей из разных городов (ФОТО)

Гости праздника представляли друг другу танцы, песни и обычаи разных национальностей – немцев, украинцев, грузин, казахов, чувашей и многих других.

Помимо творческих номеров были представлены иные стороны культуры народов. Например, коллекции костюмов, дегустация блюд и другие активности, рассказали в Центре развития туризма.

Дети с удовольствием провели время на детской площадке с героями мультфильма «Три кота», а также на батуте. Для детей были организованы мастер-классы по разным художественным техникам.

Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила

Мастера народного промысла представили свою продукцию. Здесь были сувениры, украшения, ножи, подносы, головные уборы и домашняя утварь. Фестиваль, напомним, вошёл в ТОП-200 лучших событийных проектов России по версии Национального календаря событий. Иногородние туристы были приглашены на обзорную экскурсию по городу.