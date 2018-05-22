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Тагильские школьники побывали на премьере спектакля «В стране дорожных знаков» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские школьники побывали на премьере спектакля «В стране дорожных знаков» (ФОТО)

22 мая, 12:50Свободное время
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