На кинофестиваль в Екатеринбурге приедут режиссёр Быков и актер из «Игры престолов»

Организаторы отмечают, что хотят показать Екатеринбург на международном уровне как город, способный проводить мероприятия в сфере кинематографии, способный снимать интересные и качественные фильмы. Также организаторы планируют найти для дальнейшего сотрудничества молодые таланты.

Работы, которые войдут в программу фестиваля, пока находятся на стадии отбора. Зато уже сейчас сформирован состав «звездного» жюри. В него вошли режиссер «Дурака» и сериала «Метод» Юрий Быков, режиссер Александр Хант и сыгравший в эпизоде «Игры Престолов» Юрий Колокольников. Организаторы мероприятия также ищут спонсоров.