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На кинофестиваль в Екатеринбурге приедут режиссёр Быков и актер из «Игры престолов»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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На кинофестиваль в Екатеринбурге приедут режиссёр Быков и актер из «Игры престолов»

Сегодня, 08:50Свободное времяФото: Кадр из Игры престолов
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