На кинофестиваль в Екатеринбурге приедут режиссёр Быков и актер из «Игры престолов»
29 июня в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль короткометражного кино, в жюри будут присутствовать известные деятели кинематографии, пишет «Комсомольская правда».
Организаторы отмечают, что хотят показать Екатеринбург на международном уровне как город, способный проводить мероприятия в сфере кинематографии, способный снимать интересные и качественные фильмы. Также организаторы планируют найти для дальнейшего сотрудничества молодые таланты.
Работы, которые войдут в программу фестиваля, пока находятся на стадии отбора. Зато уже сейчас сформирован состав «звездного» жюри. В него вошли режиссер «Дурака» и сериала «Метод» Юрий Быков, режиссер Александр Хант и сыгравший в эпизоде «Игры Престолов» Юрий Колокольников. Организаторы мероприятия также ищут спонсоров.
Будем рады поддержке, так как никакой государственной поддержки мы не имеем, сказал корреспондентам «Комсомольской правды» организатор мероприятия и кинорежиссер Иван Соснин.