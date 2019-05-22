Песня екатеринбургской певицы Монеточки стала саундтреком к сериалу на ТНТ
Сегодня, 09:48Свободное времяФото: Кадр из сериала Толя-робот
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Песня певицы Монеточки из Екатеринбурга стала саундтреком к сериалу «Толя-робот», показ которого начался 20 мая на телеканале ТНТ, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
В сериале звучит композиция «Каждый раз» из альбома «Раскраски для взрослых». По сюжету сериала молодой человек лишился обеих рук и ног и вынужден пользоваться протезами. Однако несмотря на свое положение, он оптимистичнее и правильнее многих своих здоровых сверстников. Фильм помогает увидеть проблемы людей с ограниченными возможностями. Также в фильме одну из главных ролей сыграл актер и юморист из Екатеринбурга Евгений Кулик.
Сценарий принадлежит Николаю Куликову, написавшему сценарии для фильмов «Горько» и «Экипаж». Режиссер — Алексей Нужный, работавший ранее над сериалом «Ольга», показанном на ТНТ.
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