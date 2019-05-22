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Песня екатеринбургской певицы Монеточки стала саундтреком к сериалу на ТНТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Песня екатеринбургской певицы Монеточки стала саундтреком к сериалу на ТНТ

Сегодня, 09:48Свободное времяФото: Кадр из сериала Толя-робот
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