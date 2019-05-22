Песня екатеринбургской певицы Монеточки стала саундтреком к сериалу на ТНТ

В сериале звучит композиция «Каждый раз» из альбома «Раскраски для взрослых». По сюжету сериала молодой человек лишился обеих рук и ног и вынужден пользоваться протезами. Однако несмотря на свое положение, он оптимистичнее и правильнее многих своих здоровых сверстников. Фильм помогает увидеть проблемы людей с ограниченными возможностями. Также в фильме одну из главных ролей сыграл актер и юморист из Екатеринбурга Евгений Кулик.