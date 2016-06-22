Уникальный мобильный прогноз для Раков
22 июня 2016, 15:40Свободное времяoffice@tagilcity.ru
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Мобильный гороскоп продолжает шествие по звездному небу. «МегаФон» выяснил где живут, работают, куда ездят отдыхать и сколько книг скачивают в интернете абоненты под знаком Зодиака – Рак.
Мобильные тренды наших абонентов-Близнецов, которые мы представили ранее, вызвали огромный интерес у читателей. А прогноз, который давали для этого знака Зодиака, начал оправдывать себя уже в первых числах июня: спрос на тарифы «Все включено» в наших салонах с начала месяца вырос на 8%. Вашему вниманию представляем МегаГороскоп для следующего знака, период которого начинается с 22 июня поделился директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.
Мобильные тренды и астрологический прогноз для Рака:
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