Уникальный мобильный прогноз для Раков

Мобильные тренды наших абонентов-Близнецов, которые мы представили ранее, вызвали огромный интерес у читателей. А прогноз, который давали для этого знака Зодиака, начал оправдывать себя уже в первых числах июня: спрос на тарифы «Все включено» в наших салонах с начала месяца вырос на 8%. Вашему вниманию представляем МегаГороскоп для следующего знака, период которого начинается с 22 июня поделился директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.