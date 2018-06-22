Студенты изучили радиодело и топографию на военных сборах в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
22 июня, 06:00Свободное время
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Военно-патриотические сборы прошли 21 июня для студентов на аэродроме Быньги в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Свердловские студенты прошли военно-патриотические сборы «Авангард», которые состоялись на аэродроме авиационно-спортивного клуба в Нижнем Тагиле.
Студенты прошли занятия по строевой, огневой и физической подготовке. Также молодые люди научились радиоделу, военной топографии, поучаствовали в мероприятиях по парашютно-десантной, военно-медицинской и военно-тактической подготовке.
Итоговым мероприятием сборов стала игра на местности «Тропа разведчика».
Видео: «Тагил-ТВ»
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