Студенты изучили радиодело и топографию на военных сборах в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Свердловские студенты прошли военно-патриотические сборы «Авангард», которые состоялись на аэродроме авиационно-спортивного клуба в Нижнем Тагиле.

Студенты прошли занятия по строевой, огневой и физической подготовке. Также молодые люди научились радиоделу, военной топографии, поучаствовали в мероприятиях по парашютно-десантной, военно-медицинской и военно-тактической подготовке.