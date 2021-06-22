Второй этап Кубка Урала по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле

Ежегодный чемпионат по дрифту #DRIFTWARS с 2015 года проходит в Нижнем Тагиле. В 2021 году Организационный комитет мероприятия получил 78 заявок на участие. Это считается рекордом по УрФО за все время существования дрифта как дисциплины автоспорта.

В текущем году #DRIFTWARS стал членом состава Кубка Урала по дрифту. В связи с этим, соревнования охватят не только Нижний Тагил, но и Екатеринбург и Верхнюю Пышму, сообщает директор чемпионата по дрифту Владимир Ольховиков. Отмечается, что впервые с 2015 года Нижний Тагил будет представлен своим пилотом — Александром Пузановым. Однако из-за пандемии 4 июля на входе будет работать контроль соблюдения норм антивирусных мероприятий, поэтому без наличия маски и с высокой температурой попасть на чемпионат не получится. На мероприятии можно будет увидеть шоу-программу, посетить выставку уникальных автомобилей, поучаствовать в розыгрыше призов. Фото: Павел Маньяков

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