Более 300 рыжих участников: фестиваль рыжих в третий раз стартовал в Нижнем Тагиле

Парад рыжих, по предварительным подсчетам, собрал более 300 участников.

В это же время для тагильчан и гостей города заработали развлекательные мероприятия фестиваля. Горожане могут посетить спортивную, детскую, художественную площадки, а также ярмарки мастеров.

Также в городе стартовала благотворительная выставка ретромобилей. Она будет работать до шести часов вечера.

С 13:30 тагильчане проведут время у сцены в ожидании гостей группы «Борис Грим и братья Грим». Рыжеволосый участник команды в сопровождении музыкантов появится на сцене в 15:00. До выхода знаменитости тагильчан со сцены будут развлекать местные творческие коллективы.