Более 300 рыжих участников: фестиваль рыжих в третий раз стартовал в Нижнем Тагиле
Праздник рыжих стартовал в Нижнем Тагиле с парада рыжеволосых тагильчан. Яркое шествие началось от гостиницы на набережной в 13:00.
Парад рыжих, по предварительным подсчетам, собрал более 300 участников.
В это же время для тагильчан и гостей города заработали развлекательные мероприятия фестиваля. Горожане могут посетить спортивную, детскую, художественную площадки, а также ярмарки мастеров.
Также в городе стартовала благотворительная выставка ретромобилей. Она будет работать до шести часов вечера.
С 13:30 тагильчане проведут время у сцены в ожидании гостей группы «Борис Грим и братья Грим». Рыжеволосый участник команды в сопровождении музыкантов появится на сцене в 15:00. До выхода знаменитости тагильчан со сцены будут развлекать местные творческие коллективы.
Напомним, фестиваль рыжих проводится в Нижнем Тагиле в третий раз. В этом году он получил федеральную поддержку. Также в этот день впервые в городе будут выбраны рыжие Король и Королева фестиваля.