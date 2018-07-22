Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Более 300 рыжих участников: фестиваль рыжих в третий раз стартовал в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
D108 20170723 124458 8

Более 300 рыжих участников: фестиваль рыжих в третий раз стартовал в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:03Свободное время
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей