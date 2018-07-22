Иностранные журналисты посетят Нижний Тагил 27 июля

Данная организация объединяет писателей и журналистов, которые пишут о туристической сфере. Гости из Франции, Сербии, Марокко, Хорватии, Туниса, Италии и Египта запланировали поездку в Свердловскую область.

Помимо Нижнего Тагила они посетят Невьянск, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. В уральских городах они посмотрят достопримечательности, посетят культурные и событийные мероприятия.

Впервые господин Тиджани Хаддад посетил наш регион в апреле этого года, став почетным гостем международного туристического форума «Большой Урал». Заинтересовавшись туристическими возможностями региона, он принял решение совершить новый визит уже в составе делегации,рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Визит иностранных гостей из организации FIJET запланирован на 27 июля.