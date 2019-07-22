В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль воздушных змеев

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10 августа, в День города, в Нижнем Тагиле состоится фестиваль воздушных змеев, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие стартует в 14.00 на Лисьей горе. Перед этим организаторы предлагают горожанам самим изготовить воздушного змея. Мастер-классы начнутся за полчаса до запуска.
Также воздушного змея можно принести с собой, владельцам самых оригинальных экземпляров будут вручены призы.
Напомним, на Дне города выступит группа «Иванушки».
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