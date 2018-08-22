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#домахорошо
13 стендов и 26 табличек о значимых исторических объектах появятся в Кушве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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13 стендов и 26 табличек о значимых исторических объектах появятся в Кушве

Сегодня, 21:00Свободное время
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