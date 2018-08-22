13 стендов и 26 табличек о значимых исторических объектах появятся в Кушве

8 августа у памятного знака «Европа-Азия» в Кушве был установлен информационный стенд с краткой информацией об объекте. Это событие дало старт проекту «Наследие Благодати», который организует Кушвинский краеведческий музей.

Как сообщает «Мой город», авторы проекта планируют разместить у каждого исторического объекта в Кушве стенд или табличку с краткой информацией, которую сможет прочитать любой человек. QR-код, размещённый вместе с информацией, направит жителя города или его гостя на сайт музея, где будет находиться подробная статья.