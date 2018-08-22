Глава русской старообрядческой церкви Корнилий посетил Нижний Тагил

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Митрополит Корнилий посетил Нижний Тагил. Он побывал на месте, где планируется постройка нового храма.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
По словам верующих, глава РСЦ прибыл в Нижний Тагил впервые за 115 лет.
Митрополит побывал на месте, где планируется построить старообрядческий храм. Он должен стать шестым в области.
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В Нижнем Тагиле около полусотни староверов. Каждое воскресенье они отправляются на литургию в соседние города. Тагильская старообрядческая община мечтает о своем храме. Для строительства город выделил участок площадью 5 тыс. кв. м вблизи конно-спортивного комплекса на Гальянке. Проект и смета готовы. Строить храм решено на пожертвования.
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