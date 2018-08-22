Рекламные растяжки были ликвидированы с центральных улиц Нижнего Тагила
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21 августа в Нижнем Тагиле ликвидированы рекламные растяжки на пр. Мира и Ленина.
Сюжеты: Нижний Тагил
16 августа на пресс-конференции в Екатеринбурге врио главы города Владислав Пинаев рассказал, что прокуратура выдаст предписания по устранению рекламных растяжек, и они будут демонтированы.
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Как сообщает АН «Между сток», спустя пять дней, 21 августа, растяжки были демонтированы на нескольких улицах в центре Нижнего Тагила.
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