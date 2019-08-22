Екатеринбуржцы развернули гигантский триколор в Историческом сквере
Сегодня, 22:01Свободное времяФото: Алексей Булатов/ ural.kp.ru
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Жители уральской столицы 22 августа отметили 25-летний юбилей Государственного флага России, сообщает «Комсомольская правда Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
В Историческом сквере в честь праздника прошла акция под названием «Горжусь, что живу под российским флагом». В ней приняли участие представители казачества и юнармейцы. Под гимн России был развёрнут триколор размером 10 на 15 метров.
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Для гостей и участников мероприятия выступали творческие коллективы города, всем желающим раздали ленточки в цветах флага.
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