В Екатеринбурге выпустили мини-путеводители с информацией об авиации
Сегодня, 12:44Свободное времяФото: Музей истории Екатеринбурга
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Музей истории Екатеринбурга выпустил путеводители по районам города. Одна из брошюр рассказывает о микрорайоне Кольцово, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Путеводители выпущены в рамках проекта «Город семи районов». Маленькие брошюры рассказывают о достопримечательностях Кольцово, ВИЗа, Химмаша и других районов столицы Урала.
Выпуск путеводителей совпал с событиями, произошедшими 15 августа, когда пилоты «Уральских авиалиний» экстренно посадили самолет на кукурузное поле после отказа двигателей.
Мало кто представляет «резиденцию» свердловских летчиков изнутри — как и чем живет микрорайон Кольцово, где обитают целые летные династии, какие музеи можно здесь посетить,рассказала журналистам выпускающий редактор проекта.
Приобрести путеводители можно в сувенирных лавках музея, стоимость брошюры — 100 рублей.
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