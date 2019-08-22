В Екатеринбурге выпустили мини-путеводители с информацией об авиации

Путеводители выпущены в рамках проекта «Город семи районов». Маленькие брошюры рассказывают о достопримечательностях Кольцово, ВИЗа, Химмаша и других районов столицы Урала.

Выпуск путеводителей совпал с событиями, произошедшими 15 августа, когда пилоты «Уральских авиалиний» экстренно посадили самолет на кукурузное поле после отказа двигателей.

Мало кто представляет «резиденцию» свердловских летчиков изнутри — как и чем живет микрорайон Кольцово, где обитают целые летные династии, какие музеи можно здесь посетить,рассказала журналистам выпускающий редактор проекта.