«День чтения» пройдет в Нижнетагильской библиотеке 28 сентября

Марафон чтения проводится по всей Свердловской области. Целью мероприятия является демонстрация важности чтения в формировании профессиональных и творческих качеств на примере медийных личностей.

В этом году акция посвящена произведениям классиков русской литературы. По сложившейся традиции, свои любимые произведения будут читать гости Центральной библиотеки и ее филиалов – музыканты, журналисты, актеры и депутаты, сообщает пресс-служба ЦГБ.