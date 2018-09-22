«День чтения» пройдет в Нижнетагильской библиотеке 28 сентября

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Акция «День чтения» пройдет в Нижнетагильской городской библиотеке 28 сентября. Юным тагильчанам будут читать отрывки из произведений медиаперсоны.
Сюжеты: Нижний Тагил
Марафон чтения проводится по всей Свердловской области. Целью мероприятия является демонстрация важности чтения в формировании профессиональных и творческих качеств на примере медийных личностей.
В этом году акция посвящена произведениям классиков русской литературы. По сложившейся традиции, свои любимые произведения будут читать гости Центральной библиотеки и ее филиалов – музыканты, журналисты, актеры и депутаты, сообщает пресс-служба ЦГБ.
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