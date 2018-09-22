Тагильчанка вошла в число 85 лучших мастериц России на Всероссийском фестивале

Педагог ГДДЮТ из Нижнего Тагила Любовь Черных представляла город на фестивале, в котором приняли участие 1000 участников.

Тагильчанка вошла в число 85 лучших мастериц России. Свои работы – подносы, на которых изображены уральские розы и копии картин Альфонса Мухи и Зинаиды Серебряковой – мастерица представит в финале конкурса, который продет в Казани 29 и 30 сентября.