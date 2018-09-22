Тагильчанка вошла в число 85 лучших мастериц России на Всероссийском фестивале
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Мастерица из Нижнего Тагила прошла в финал Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины».
Сюжеты: Нижний Тагил
Педагог ГДДЮТ из Нижнего Тагила Любовь Черных представляла город на фестивале, в котором приняли участие 1000 участников.
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Тагильчанка вошла в число 85 лучших мастериц России. Свои работы – подносы, на которых изображены уральские розы и копии картин Альфонса Мухи и Зинаиды Серебряковой – мастерица представит в финале конкурса, который продет в Казани 29 и 30 сентября.
Поскольку Любовь Черных прошла в финал, ее работы будут включены в каталог мастеров России проекта «Руками женщины». Также это даст ей возможность посетить одноименный форум, который будет проходить во Франции в ноябре, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
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