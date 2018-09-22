Участковый из Нижнего Тагила победил в первом этапе конкурса «Народный участковый»
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Полицейский из Нижнего Тагила стал лидером голосования в первом этапе конкурса «Народный участковый».
Сюжеты: Нижний Тагил
Он-лайн голосование проходило с 11 по 20 сентября. По итогам голосования на первом месте оказался тагильчанин Алексей Попов, который набрал 1 235 голосов.
Андрей Шадрин из Серова оказался на втором месте, набрав 428 голосов. Третью позицию с результатом в 266 голосов занял Николай Журавлёв из Серова.
По сообщению пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», второй этап конкурса для свердловских участковых пройдет с 7 по 16 октября.
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