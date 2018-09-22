Участковый из Нижнего Тагила победил в первом этапе конкурса «Народный участковый»

Он-лайн голосование проходило с 11 по 20 сентября. По итогам голосования на первом месте оказался тагильчанин Алексей Попов, который набрал 1 235 голосов.

Андрей Шадрин из Серова оказался на втором месте, набрав 428 голосов. Третью позицию с результатом в 266 голосов занял Николай Журавлёв из Серова.