В Нижнем Тагиле появилась новая пешеходная экскурсия об истории города и его главных символах, рассказали TagilCity.ru в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».

Главными символами в музее называют башню на Лисьей горе, а также эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод». 11 сентября прошла экскурсия по стройке моста через Тагильский пруд. 15 представителей Общественной палаты города и активистов ТОСов. Она прошла по поручению мэра Владислава Пинаева. Планируется, что и в будущем специалисты продолжат работать над форматом экскурсии и позднее она станет доступной всем желающим. В Нижнем Тагиле провели необычную экскурсию по главной стройке города

