В Нижнем Тагиле прошел этнографический фестиваль с танцами, тренировками и ярмаркой

В Нижнем Тагиле 19 сентября прошел четвертый народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп», сообщает Центр развития туризма города.

Мероприятие посетили более тысячи жителей города. В рамках фестиваля было представлено много площадок, каждая из которых была по-своему интересной — это концертно-развлекательная, детская, спортивная, а также выставка-ярмарка от мастеров народных промыслов. В концертной программе были представлены русские и украинские песни, азербайджанские, татарские, башкирские и арабские танцы. Отмечается коллектив «Эники Беники», который представил неподражаемых котов и «зажигательные» танцы для детей. На газоне недалеко от главной сцены в течение дня проводились различные активности. Еще гостям фестиваля предлагалось посетить музей «Солнечная берест». Возможностью воспользовались только семь человек, но для них была проведена целая экскурсия. "Тагильский калейдоскоп" Photo: Центр развития туризма Нижнего Тагила В рамках мероприятия прошла и открытая тренировка для всех желающих. Не обошлось и без силового шоу от атлетов Resistantteem. Хедлайнером фестиваля стал ансамбль «Изумруд». Он стал главной звездой праздника с вокальным сопровождением солиста екатеринбургского театра оперы и балета Алексея Миронова. Напомним, 18 сентября в Екатеринбурге прошел фестиваль Ural Music Night, который посетили более 170 тысяч человек. На 50 площадках выступили две тысячи музыкантов, а трансляцию в интернете посмотрели более двух миллионов человек.

