В Нижнем Тагиле прошел этнографический фестиваль с танцами, тренировками и ярмаркой

В Нижнем Тагиле прошел этнографический фестиваль с танцами, тренировками и ярмаркой

Сегодня, 13:32Свободное времяPhoto: Центр развития туризма Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле 19 сентября прошел четвертый народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп», сообщает Центр развития туризма города.

Мероприятие посетили более тысячи жителей города.

В рамках фестиваля было представлено много площадок, каждая из которых была по-своему интересной — это концертно-развлекательная, детская, спортивная, а также выставка-ярмарка от мастеров народных промыслов.

В концертной программе были представлены русские и украинские песни, азербайджанские, татарские, башкирские и арабские танцы.

Отмечается коллектив «Эники Беники», который представил неподражаемых котов и «зажигательные» танцы для детей. На газоне недалеко от главной сцены в течение дня проводились различные активности.

Еще гостям фестиваля предлагалось посетить музей «Солнечная берест». Возможностью воспользовались только семь человек, но для них была проведена целая экскурсия.

"Тагильский калейдоскоп"
Photo:Центр развития туризма Нижнего Тагила

В рамках мероприятия прошла и открытая тренировка для всех желающих. Не обошлось и без силового шоу от атлетов Resistantteem.

Хедлайнером фестиваля стал ансамбль «Изумруд». Он стал главной звездой праздника с вокальным сопровождением солиста екатеринбургского театра оперы и балета Алексея Миронова.

Напомним, 18 сентября в Екатеринбурге прошел фестиваль Ural Music Night, который посетили более 170 тысяч человек. На 50 площадках выступили две тысячи музыкантов, а трансляцию в интернете посмотрели более двух миллионов человек.

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