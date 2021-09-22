Никольская часовня в честь Демидовых освящена за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Освящение Никольской часовни-памятника за ДК «Юбилейный» прошло в Нижнем Тагиле 22 сентября 2021 года. Она расположилась на территории Выйско-Никольского собора, при котором находилась усыпальница Демидовых.

Торжественное мероприятие возглавил Преосвященный Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский, в сослужении городского духовенства. Также там присутствовали глава города Владислав Пинаев и директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. По словам Владислава Пинаева, два захоронения в этом месте были полностью разрушены. Однако в одном из них найдены кости. По сути дела при сносе храм взрывался, потом сколько техники там работало, затем строился дворец культуры «Юбилейный» и могила за все это время сохранилась и открылась после того, как место освятили. Как промысел божий,рассказал TagilCity.ru глава города. Освящение часовни Фото: TagilCity.ru Он добавил, что на данный момент антропологи готовят заключение, которое покажет, кто захоронен был в могиле — мужчина, женщина, в каком возрасте. Также результаты исследований расскажут о причинах смерти. После этого по черепу планируется восстановить лицо человека и после процедуры ДНК окончательно станет ясно, кто-то из Демидовых это или нет. Только после этого будут какие-то конкретные решения приниматься. Прежде всего, место, которое на данный момент огорожено, будет облагорожено. Кто бы там ни был, останки будут преданы земле. Напомним, 25 августа 2021 года на часовню был воздвигнут купол. На церемонии также присутствовал глава города Владислав Пинаев и замглавы города по соцполитике Валерий Суров. Тогда прошла церемония освящения купола и креста. Купол и крест часовни в честь Демидовых освящены за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле 4 Фото На церемонии присутствовал глава города Владислав Пинаев.

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