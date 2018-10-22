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4 фильма видеостудии нижнетагильского ГДДЮТ примут участие в киноконкурсе в Полоцке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Cinema

4 фильма видеостудии нижнетагильского ГДДЮТ примут участие в киноконкурсе в Полоцке

Сегодня, 13:16Свободное времяФото: vot69.ru
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