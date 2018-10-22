4 фильма видеостудии нижнетагильского ГДДЮТ примут участие в киноконкурсе в Полоцке
Сегодня, 13:16Свободное времяФото: vot69.ru
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Четыре игровых фильма видеостудии городского Дворца детского и юношеского творчества прошли в основной конкурс Открытого фестиваля любительских фильмов имени Ю. Тарича в Республике Беларусь.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фильмы под названием «Дорогой Вадим Николаевич!», «Славянские сны», «Затмение» и «Отражение…» примут участие в основном конкурсе на Открытом фестивале любительских фильмов имени Юрия Тарича в Полоцке.
Фестиваль проводится пятый год подряд. На нем собираются авторы фильмов из Беларуси, России, Латвии и Германии. В рамках фестиваля для создателей творческих работ проводятся мастер-классы по режиссуре, сценарному мастерству, операторскому искусству.
Подведение итогов и награждение победителей пройдет в декабре, сообщает ГДДЮТ.
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