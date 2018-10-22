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Конкурс среди юных чтецов Корана состоится в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Koran 1

Конкурс среди юных чтецов Корана состоится в Екатеринбурге

Сегодня, 09:26Свободное времяФото: RGDN.info
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