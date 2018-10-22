Конкурс среди юных чтецов Корана состоится в Екатеринбурге
Сегодня, 09:26Свободное времяФото: RGDN.info
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28 октября в Екатеринбурге пройдет I областной детский конкурс «Хочу знать Коран».
Сюжеты: Екатеринбург
Соревноваться в чтении Корана будут дети в трех возрастных группах: 7-9 лет, 10-13 лет и 13-16 лет. По условиям конкурса чтецы должны знать как минимум одну суру Корана наизусть, ее перевод и толкование. Также нужно выучить один хадис и одну историю из жизни пророка Мухаммада.
Три победителя в каждой возрастной группе получат призы. Кроме того, пройдут два дополнительных конкурса – для самых маленьких «Юный чтец Корана» и конкурс татарской поэзии «Туган Тел», пишет ЕАН.
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