Тагильские дети показали своё видение полиции посредством рисунков

Всего в конкурсе приняли участие воспитанники 10 организаций – общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. Для оценки жюри были предложены 45 творческих работ, из которых предстояло отобрать 6, получивших призовые места.

В возрастной категории от 7 до 10 лет первое место заняла воспитанница школы №5 Кунгурцева Юлия. На втором и третьем месте расположились пятиклассница Кузнецова Анна и первоклассник из школы №45 Тагиев Тимур. В категории от 11 до 14 лет первое и второе места заняли учащиеся школы №5 Алексеев Савелий и Яковенко Дарья. На третьем месте оказалась восьмиклассница из школы №8 Ярмантович Дарья.