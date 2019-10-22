Уральская индустриальная биеннале в Екатеринбурге посвящена бессмертию
Сегодня, 13:26Свободное времяФото: Медиакорсеть
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В Екатеринбурге проходит юбилейная выставка современного искусства, она открыта до 1 декабря. Основная экспозиция расположена на оптико-механическом заводе, сообщает «Медиакорсеть».
Сюжеты: Екатеринбург
Выставка организована Государственным центром современного искусства, в этом году она проходит в Екатеринбурге пятый раз. В качестве выставочных пространств каждый год выбираются не типичные места — заводы, производственные площадки, памятники конструктивизма.
Темы выставки меняются каждые да года. В этом году тема — «Бессмертие».
«Бессмертие» позволяет от довольно буквальных рассуждений о продуктах производства и специфики индустриального процесса, заключенной в тиражной повторяемости, перейти к рассмотрению универсальных явлений и широких понятий,говорят организаторы.
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В частности, затрагиваются вопросы цифрового бессмертия, социального бессмертия. В фокусе выставки — темы, связанные с наукой и технологиями.
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