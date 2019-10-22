Уральская индустриальная биеннале в Екатеринбурге посвящена бессмертию

Выставка организована Государственным центром современного искусства, в этом году она проходит в Екатеринбурге пятый раз. В качестве выставочных пространств каждый год выбираются не типичные места — заводы, производственные площадки, памятники конструктивизма.

Темы выставки меняются каждые да года. В этом году тема — «Бессмертие».

«Бессмертие» позволяет от довольно буквальных рассуждений о продуктах производства и специфики индустриального процесса, заключенной в тиражной повторяемости, перейти к рассмотрению универсальных явлений и широких понятий,говорят организаторы.