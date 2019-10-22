В Екатеринбурге на парковке «Таганского ряда» появились девять китайских драконов
Сегодня, 16:32Свободное времяФото: Е1.ru
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На бетонных ограждениях парковки «Таганского ряда» в Екатеринбурге появился рисунок в виде девяти китайских драконов, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Особенность арт-объекта в том, что он нарисован в специальной технике, которая имитирует объёмную картину — барельеф. Как рассказал один из создателей рисунка Виталий Русаков, в течение месяца над проектом работали шесть художников.
Также Русаков считает, что драконы необычно смотрятся на бетонной стене, при этом хорошо вписываясь в окружающее пространство.
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