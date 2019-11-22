В Екатеринбурге покупатели штурмовали Икею из-за коллекции дизайнера Louis Vuitton
Сегодня, 17:31Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 22 ноября, в Екатеринбурге с самого открытия Икеи возле магазина выстроилась толпа, желающая приобрести лимитированную коллекцию предметов интерьера и мебели от дизайнера Louis Vuitton Вирджила Абло, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На кадрах видео, снятом сотрудницей Икеи, видно как толпа врывается в магазин. В группе магазина в соцсети ВКонтакте очевидцы из других российских городов также выкладывают фотографии очередей.
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Руководитель ТЦ «Мега», где располагается Икеа, рассказала, что за день были раскуплены все предметы интерьера, а мебель остаётся в наличии.
Видео
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Видео: е1.ru
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