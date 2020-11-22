На Урале планируют построить туристическую деревную рядом с перевалом Дятлова

Принцип работы таймшеринга подразумевает, что владелец одного дома в деревне будет иметь право бесплатно проживать в жилище другого населенного пункта. В это время его собственность будет сдаваться туристам. 60% дохода пойдет хозяину, а 40% на развитие инфраструктуры и на зарплаты рабочим, презентовал свою идею Василий Сочилин.