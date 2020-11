На Урале планируют построить туристическую деревную рядом с перевалом Дятлова

На Урале запускается проект по созданию туристической деревни в рамках Russian timeshare village.

Проект планируется запустить в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея туристического таймшеринга вошла в сотню лучших по мнению экспертов Агенства стратегический инициатив, пишет ИА Regnum. Задумка будет реализована автором Василием Сочилиным при помощи Фонда развития Югры. Им был разработан маршрут «Тайна приполярного Урала», в который вошли перевал Дятлова, озеро Турват, плато Маньпупунёр, деревня Усть-Манья. Отмечается, что главной проблемой данного туристического направления является наличие временного жилья, а деревенский таймшеринг призван её решить. Принцип франшизы заключается в создании сети на базе существующих населенный пунктов, многие из которых заброшены, но располагаются в уникальных местах. Проект объединит населенные пункты разных субъектов Российской Федерации. Принцип работы таймшеринга подразумевает, что владелец одного дома в деревне будет иметь право бесплатно проживать в жилище другого населенного пункта. В это время его собственность будет сдаваться туристам. 60% дохода пойдет хозяину, а 40% на развитие инфраструктуры и на зарплаты рабочим, презентовал свою идею Василий Сочилин. Первый подобный объект появится в деревне Усть-Манья в Березовском районе Югры. Там возведут 15 туристических домиков и административный центр. Напомним, из федерального бюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на развитие туризма. Из низ 35 миллионов отойдет Свердловской области. Эти деньги будут потрачены, в том числе на благоустройство перевала Дятлова.

