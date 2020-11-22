В Нижнем Тагиле пройдет премьера спектаклей по пьесам подростков

В Нижнем Тагиле пройдет премьера спектаклей по пьесам подростков

Сегодня, 18:13Свободное времяPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнетагильском Новом Молодежном театре покажут спектакли, сценаристами которых стали местные подростки.

Как сообщает телекомпания «Телекон», второй год подряд, в середине ноября, Молодежный театр организует творческую лабораторию, где с подростками занимаются театральные педагоги, режиссеры и драматурги.

В этом году проект, стартовавший 11 ноября, носит название «Культурная стрелка». На нем подростки знакомятся с театром изнутри, учатся писать пьесы и самостоятельно ставить спектакли.

Участницы проекты – девять девушек в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет. С ними работали кураторы из Екатеринбурга.

Настроение создало особую атмосферу. Мы поняли, что девочки очень искренние, что они смогли нам открыться и рассказать о своем боли. На основе этого мы стали думать, какие можно сделать истории,рассказала заведующая литературно-постановочной части Елена Дрокова.

Премьера запланирована на 21 ноября.

Напомним, в середине октября стало известно, что сразу три спектакля театров из Нижнего Тагила вошли в афишу фестиваля «БРАВО!»: «Кукольный голос» Нижнетагильского театра кукол, а также «О любви» и «Головлевы. Маменька» Нижнетагильского драмтеатра.

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