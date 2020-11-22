В Нижнем Тагиле пройдет премьера спектаклей по пьесам подростков

Настроение создало особую атмосферу. Мы поняли, что девочки очень искренние, что они смогли нам открыться и рассказать о своем боли. На основе этого мы стали думать, какие можно сделать истории,рассказала заведующая литературно-постановочной части Елена Дрокова.