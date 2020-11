Выставка «Тагильский малахит» сменила свое местоположение

На данный момент выставка «Тагильский малахит» экспонируется во «Дворце национальных культур», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Данная выставка одна из первых передвижных выставок, организованная Нижнетагильским музеем-заповедником «Горнозаводской Урал». В течение трех лет она побывала в школах № 33, 44, 66, 80, Уральском колледже прикладного искусства и дизайна, Центре образования №1 и «Николо-Павловский центре культуры». Напомним, 26 сентября в поселке Черноисточинск на исторической территории бывшего Демидовского завода прошел масштабный арт-фестиваль «Демидов-фест». В рамках фестиваля было задействовано свыше 20 точек активности и проведено множество мероприятий. Музыканты, мастера и маски. Как прошел «Демидов-фест» под Нижним Тагилом

