Выставка «Тагильский малахит» сменила свое местоположение

Выставка «Тагильский малахит» сменила свое местоположение

Сегодня, 17:32Свободное времяPhoto: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
На данный момент выставка «Тагильский малахит» экспонируется во «Дворце национальных культур», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Данная выставка одна из первых передвижных выставок, организованная Нижнетагильским музеем-заповедником «Горнозаводской Урал».

В течение трех лет она побывала в школах № 33, 44, 66, 80, Уральском колледже прикладного искусства и дизайна, Центре образования №1 и «Николо-Павловский центре культуры».

Напомним, 26 сентября в поселке Черноисточинск на исторической территории бывшего Демидовского завода прошел масштабный арт-фестиваль «Демидов-фест». В рамках фестиваля было задействовано свыше 20 точек активности и проведено множество мероприятий.

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