Борис Гребенщиков спел в подземном переходе Екатеринбурга (ВИДЕО)
22 декабря 2015, 08:55Свободное времяАнастасия Б.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
19 декабря лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков дал мини-концерт в подземном переходе на пересечении улиц Вайнера и Радищева в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Устроить полноценное шоу известному рокеру помешал уральский мороз, сообщает официальный портал Екатеринбурга.
По отзывам очевидцев, выступление музыканта началось около половины третьего дня, но продлилось не более 15 минут. Борис Гребенщиков исполнил для своих поклонников композиции «Стаканы» и «90 дней и 90 ночей». После чего выразил сожаление, что не может долго петь на морозе и пригласил слушателей на концерт, который проходит в эти минуты в кинотеатре «Космос». После чего поспешил накинуть на рокерский кожан теплую куртку.
Ранее лидер «Аквариума» успел спеть в подземных переходах Минска, Киева и Москвы. Таким образом, столица Урала стала самой холодной точкой на карте бывшего СССР, где музыкант выступил в неформальной обстановке.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей