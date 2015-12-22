Борис Гребенщиков спел в подземном переходе Екатеринбурга (ВИДЕО)

По отзывам очевидцев, выступление музыканта началось около половины третьего дня, но продлилось не более 15 минут. Борис Гребенщиков исполнил для своих поклонников композиции «Стаканы» и «90 дней и 90 ночей». После чего выразил сожаление, что не может долго петь на морозе и пригласил слушателей на концерт, который проходит в эти минуты в кинотеатре «Космос». После чего поспешил накинуть на рокерский кожан теплую куртку.