Нижнетагильский драматический театр открыл детский новогодний сезон (ФОТО)

Историю о том, как под рождественской елкой Мари и ее брата Франца ожили персонажи удивительной сказки, театр готовил с сентября. Не секрет, что многие современные дети не знакомы с этой сказкой, и превращение уродливого Щелкунчика из игрушки в красивого и живого мальчика, стало открытием для юных зрителей. Это радостное чувство подарили им артисты Екатерина и Юрий Сысоевы, Валерий Каратаев, Ирина Цветкова, Данил Зинеев, Егор Коротаев и другие артисты.

Детский новогодний сезон мы открыли почти на неделю раньше обычного. Он продлится 20 дней. За это время актеры 47 раз сыграют «Щелкунчика» и дважды побывают в Доме культуры Российской армии в поселке Свободный со сказкой «По щучьему велению». Так что впереди очень напряженная и, конечно, очень радостная зимняя кампания. Хочется напомнить взрослым, что один билет дает право на вход одному ребенку старше 3 лет, то есть не надо покупать дополнительные входные билеты только родителям самых маленьких зрителей (до 3 лет). И еще хочу ответить на вопросы, которые часто задают: представления будут начинаться в фойе, в хороводе у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, общая продолжительность интермедии и спектакля – чуть меньше полутора часов рассказывает Ольга Черепова, руководитель отдела развития театра.