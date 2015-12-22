Тагильчанин, в составе группы N.E.V.A, победил во Всероссийском конкурсе патриотической песни (ФОТО, ВИДЕО)
22 декабря 2015, 14:45Свободное времяПавел Щербина
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Тагильчанин Александр Мехоношин со своими товарищами из Екатеринбурга представил на суд московского жюри песню «Страна».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Согласно условиям конкурса, от музыкальных коллективов требовалось написать песню о родной земле и записать для неё клип. Музыканты спели про Урал, щедро дополнив клип кадрами с панорамами Екатеринбурга.
Творчество уральцев было высоко оценено жюри конкурса, они заняли первое место.
TagilCity.ru напоминает о том, что в данное время группа N.E.V.A, гитаристом которой является тагильчанин, успешно выступает в шоу «Главная сцена». Там ребята уже дошли до полуфинала.
О дальнейших успехах уральских музыкантов читайте на TagilCity.ru.
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Все фото предоставлены группой N.E.V.A
© Эрик Х., TagilCity.ru
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