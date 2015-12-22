Тагильчанин, в составе группы N.E.V.A, победил во Всероссийском конкурсе патриотической песни (ФОТО, ВИДЕО)

Согласно условиям конкурса, от музыкальных коллективов требовалось написать песню о родной земле и записать для неё клип. Музыканты спели про Урал, щедро дополнив клип кадрами с панорамами Екатеринбурга.

TagilCity.ru напоминает о том, что в данное время группа N.E.V.A, гитаристом которой является тагильчанин, успешно выступает в шоу «Главная сцена». Там ребята уже дошли до полуфинала.