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Тагильчанин, в составе группы N.E.V.A, победил во Всероссийском конкурсе патриотической песни (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин, в составе группы N.E.V.A, победил во Всероссийском конкурсе патриотической песни (ФОТО, ВИДЕО)

22 декабря 2015, 14:45Свободное времяПавел Щербина
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