Тагильские мастера стали победителями на главной выставке народных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2015» (ФОТО)

С 16 по 20 декабря в Москве прошло крупнейшее мероприятие, представляющее народное искусство России, – «Ладья. Зимняя сказка – 2015». На сегодняшний день «Ладья» – единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране и пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы. Площадь выставки, которая традиционно проходит в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», - около 20 тысяч квадратных метров. В этом году в ней приняло участие более 1400 организаций промыслов и народных мастеров из 60 регионов Российской Федерации, а также 15 специальных учебных заведений, ведущих подготовку кадров для промыслов. В событии приняло участие более 2000 мастеров, художников и специалистов промыслов.

Свердловская область была широко представлена на выставке. Мастера Среднего Урала в третий раз приняли участие в «Ладье» и представили свои работы в 6 номинациях. В 2013 и 2014 годах экспозиция Свердловской области, посвященная знаменитым сказам Бажова, была признана лучшей среди всех регионов-участников. В этом году Министерство промышленности и науки Свердловской области было отмечено дипломом за I место в номинации «За лучшее оформление региональной художественной экспозиции».