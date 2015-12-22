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Тагильские мастера стали победителями на главной выставке народных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2015» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские мастера стали победителями на главной выставке народных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2015» (ФОТО)

22 декабря 2015, 11:50Свободное времяoffice@tagilcity.ru
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