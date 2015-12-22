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В Нижнем Тагиле прошел турнир памяти одного из основателей баскетбольного клуба «Старый соболь» (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле прошел турнир памяти одного из основателей баскетбольного клуба «Старый соболь» (ФОТО)

22 декабря 2015, 15:35Свободное времяАнастасия Б.
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