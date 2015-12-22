В Нижнем Тагиле прошел турнир памяти одного из основателей баскетбольного клуба «Старый соболь» (ФОТО)

Е.К.Зудов 20 лет возглавлял НТИ-УГТУ-УПИ ( до 2004 г.). В 1989 году по его инициативе создана баскетбольная команда «Политехник», которая со временем переросла в «Старый соболь».В 1993 году Евгений Георгиевич принял активное участие в создании одноименного клуба. Сейчас «Старый соболь» является флагманом тагильского спорта и одной из самых самобытных команд Российского чемпионата.