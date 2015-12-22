В Нижнем Тагиле прошел турнир памяти одного из основателей баскетбольного клуба «Старый соболь» (ФОТО)
С 18 по 20 декабря в с/з «Старый соболь» прошел X традиционный турнир памяти Почетного гражданина города Нижний Тагил Евгения Георгиевича Зудова.
Е.К.Зудов 20 лет возглавлял НТИ-УГТУ-УПИ ( до 2004 г.). В 1989 году по его инициативе создана баскетбольная команда «Политехник», которая со временем переросла в «Старый соболь».В 1993 году Евгений Георгиевич принял активное участие в создании одноименного клуба. Сейчас «Старый соболь» является флагманом тагильского спорта и одной из самых самобытных команд Российского чемпионата.
В этом году в соревнованиях приняло участие рекордное количество участников, которых приветствовал Директор НТИ(ф) УРФУ Владимир Федорович Пегашкин. В соревнованиях юношей 2004 г.р. за медали боролись 8 команд: 1 место у тагильской ДЮСШ № 4, на втором месте «Темп» (Березники), на 3- хозяева площадки из ДЮСШ «Старый соболь». В старшей категории на 1 месте «Старый соболь, ДЮСШ №4- на втором, на 3- новоуральцы.
© TagilCity.ru по материалам клуба «Старый соболь»