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Зимняя столовая: кормушки для животных установлены в лесах Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Snow 1246175 1920

Зимняя столовая: кормушки для животных установлены в лесах Свердловской области

Сегодня, 10:20Свободное времяФото: pixabay.com
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