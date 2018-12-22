Зимняя столовая: кормушки для животных установлены в лесах Свердловской области
Сегодня, 10:20Свободное времяФото: pixabay.com
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В охотничьих угодьях Свердловской области появились зимние кормушки для животных.
Кормушки установлены для копытных животных, однако кормом питаются и другие лесные жители.
Для пополнения кормушек заготовлено 6 тонн смеси из овса и пшеницы, 7,5 тонн сена и 250 кг соли.
Кроме того, для вакцинации животных от бешенства ветклиники предоставили инспекторам специальную съедобную вакцину, благодаря которой в 10 раз сократилась заболеваемость бешенством среди зверей, сообщает «ЕТВ».
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